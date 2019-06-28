Фото: пресс-служба Минлесхоза В Башкирии лесные инспекторы выявили 163 нарушения лесного законодательства Фото: пресс-служба Минлесхоза

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии подвели итоги профилактической операции «Лес».Инспекторы с 3 по 22 июня 2019 года провели более 200 рейдов, проверили 421 автомобиль, с общим объемом перевозимой древесины более 6,2 тысяч кубометров, задержали девять автотранспортных средств, перевозящих древесину с нарушениями требований лесного законодательства, сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

За время операции выявлено 163 нарушения лесного законодательства, из них 49 случаев незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 588,1 кубометра, возбуждено 10 уголовных дел. Сумма ущерба лесному фонду от выявленных незаконных рубок составила 6,9 млн рублей. Составлено 114 административных протокола.На территории восьми лесничеств продолжается дистанционный мониторинг лесов с использованием космических снимков высокого пространственного разрешения. Выявлены 26 лесных участков с признаками нарушений лесного законодательства. Общий объем незаконно заготовленного леса составил 489 кубометров, ущерб лесному фонду причинен в размере 3,6 млн рублей.По итогам первого квартала 2019 года в результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 1131 нарушение лесного законодательства, что на 12% меньше аналогичного периода 2018 года. Выявлено 189 случаев незаконных рубок лесных насаждений, из которых 80 (42%) рассмотрено в административном порядке, 109 – направлены в правоохранительные органы, возбуждено 59 уголовных дел. Объем незаконно заготовленного леса составил более 4,7 тысяч кубометров, ущерб лесному фонду причинен в размере 54,9 млн рублей.