На V Всемирном курултае башкир рассмотрели концепции Стратегии башкирского народа
На V Всемирном курултае башкир рассмотрели концепции Стратегии башкирского народа Фото: Олег Яровиков
УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
На V Всемирном курултае башкир рассмотрели концепции стратегии башкирского народа, сообщили в Институте стратегических исследований республики.
15 проектов концепций документа поступили в группу разработчиков. Пять из них определили итоговый проект, подготовленный с учетом 200 предложений, поступивших на сайт стратегии. Проект концепции на заседании секции представил руководитель группы разработчиков Ильдар Киньябулатов.
Необходимость адекватной оценки возможностей и реалистичной постановки целей подчеркнул на пленарном заседании председатель исполкома Всемирного курултая башкир Данир Гайнуллин:
«Из 38 положений резолюции предыдущего IV курултая лишь четыре претворены в жизнь. Это говорит с одной стороны о нереалистичной оценке возможностей и недооцененности сил, а с другой — необходимо понимание гибкой стратегии, которая будет адаптироваться к изменениям внешней среды и позволит достичь желаемого образа будущего».
Представляя проект концепции Ильдар Киньябулатов отметил, что до нынешней поры стратегии развития народа как цельного документа на территории России не разрабатывалось.
«Были отдельные программные документы, планы, резолюции курултая. Но если посмотреть — многие резолюции Курултая так и остались на бумаге, потому что они построены не как стратегическое видение будущего, а больше как пожелания», — отметил Ильдар Киньябулатов.В отличие от административных единиц или организаций, народ как социокультурная общность обладает очень сложной структурой и поэтому пока имеются только стратегии развития и сохранения языка, отдельных культурных элементов этноса. Параллельно разработки стратегии народов начаты в соседних Чувашии и Татарстане.
«Ключевая особенность разрабатываемой стратегии — то, что это не вертикаль, а горизонталь. В этом принципиальная сложность и особенность данной стратегии. Мы взяли за основу исландский метод, когда большое количество людей участвует в разработке документа — для этого вся работа была организована на интернет-платформе. Это позволит учесть весь спектр мнений и взять на вооружение современные технологии», — подчеркнул Ильдар Киньябулатов.
Разработчки ответили и на вопрос «Чем стратегия отличается от ранее принятых планов и программ?»
«Стратегическое планирование предполагает более дальние горизонты планирования. В нашем понимании это где-то 20-30 лет. От плана этот документ будет отличаться тем, что он работает не на тактическом уровне. Стратегия задает долгосрочные цели и задачи. На их основе уже разрабатываются тактические программы и планы, ведется работа по реализации — в том числе и вносятся изменения в нормативно-правовые документы, — отметил координатор проекта Альфир Ильбактин. — Стратегия нужна для того, чтобы не вдаваясь в детали объединить все эти планы по разным направлениям. Например, у нас могут быть планы по развитию культуры и развитию предпринимательства, по развитию туризма или языка — каждый из этих планов достаточно самостоятелен и может быть самодостаточным. Но чтобы эти планы сходились в одной точке и давали синергетический эффект — нужен документ, который их объединяет».
Разработчики отмечают, что после утверждения Концепции начнется самая важная часть работы — над образом будущего. Именно этот образ будущего, описанный в конкретных целях, цифрах и показателях обязан объединить будущие планы и программы, реализуемые под эгидой Всемирного курултая башкир.