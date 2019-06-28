Фото: Олег Яровиков На V Всемирном курултае башкир рассмотрели концепции Стратегии башкирского народа Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

На V Всемирном курултае башкир рассмотрели концепции стратегии башкирского народа, сообщили в Институте стратегических исследований республики.

15 проектов концепций документа поступили в группу разработчиков. Пять из них определили итоговый проект, подготовленный с учетом 200 предложений, поступивших на сайт стратегии. Проект концепции на заседании секции представил руководитель группы разработчиков Ильдар Киньябулатов.

Необходимость адекватной оценки возможностей и реалистичной постановки целей подчеркнул на пленарном заседании председатель исполкома Всемирного курултая башкир Данир Гайнуллин:

«Из 38 положений резолюции предыдущего IV курултая лишь четыре претворены в жизнь. Это говорит с одной стороны о нереалистичной оценке возможностей и недооцененности сил, а с другой — необходимо понимание гибкой стратегии, которая будет адаптироваться к изменениям внешней среды и позволит достичь желаемого образа будущего».

Представляя проект концепции Ильдар Киньябулатов отметил, что до нынешней поры стратегии развития народа как цельного документа на территории России не разрабатывалось.

﻿«Были отдельные программные документы, планы, резолюции курултая. Но если посмотреть — многие резолюции Курултая так и остались на бумаге, потому что они построены не как стратегическое видение будущего, а больше как пожелания», — отметил Ильдар Киньябулатов.

В отличие от административных единиц или организаций, народ как социокультурная общность обладает очень сложной структурой и поэтому пока имеются только стратегии развития и сохранения языка, отдельных культурных элементов этноса. Параллельно разработки стратегии народов начаты в соседних Чувашии и Татарстане.

«Ключевая особенность разрабатываемой стратегии — то, что это не вертикаль, а горизонталь. В этом принципиальная сложность и особенность данной стратегии. Мы взяли за основу исландский метод, когда большое количество людей участвует в разработке документа — для этого вся работа была организована на интернет-платформе. Это позволит учесть весь спектр мнений и взять на вооружение современные технологии», — подчеркнул Ильдар Киньябулатов.

Разработчки ответили и на вопрос «Чем стратегия отличается от ранее принятых планов и программ?»

«Стратегическое планирование предполагает более дальние горизонты планирования. В нашем понимании это где-то 20-30 лет. От плана этот документ будет отличаться тем, что он работает не на тактическом уровне. Стратегия задает долгосрочные цели и задачи. На их основе уже разрабатываются тактические программы и планы, ведется работа по реализации — в том числе и вносятся изменения в нормативно-правовые документы, — отметил координатор проекта Альфир Ильбактин. — Стратегия нужна для того, чтобы не вдаваясь в детали объединить все эти планы по разным направлениям. Например, у нас могут быть планы по развитию культуры и развитию предпринимательства, по развитию туризма или языка — каждый из этих планов достаточно самостоятелен и может быть самодостаточным. Но чтобы эти планы сходились в одной точке и давали синергетический эффект — нужен документ, который их объединяет».

Разработчики отмечают, что после утверждения Концепции начнется самая важная часть работы — над образом будущего. Именно этот образ будущего, описанный в конкретных целях, цифрах и показателях обязан объединить будущие планы и программы, реализуемые под эгидой Всемирного курултая башкир.