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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии объявили конкурс на присуждение грантов молодым учителям

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

В Башкирии объявили конкурс на присуждение грантов молодым учителям Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии объявили конкурс на присуждение грантов молодым учителям, работающим в сельской местности, сообщает региональный Минобр.Документы будут принимать с 1 июля по 1 августа. В конкурсе на соискание грантов могут принимать участие учителя в возрасте до 35 лет включительно, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории республики. Соискатели к моменту получения гранта должны иметь стаж педагогической деятельности не менее двух лет в школах, расположенных в сельском поселении и иметь учебную нагрузку не менее одной тарифной ставки. При этом численность населения в селе или деревне не должна превышать 10 тысяч человек. Выдвигают соискателей грантов школы и районные отделы образования. Учителя, которые получат грант, обязаны отработать в школе не менее 10 лет или вернуть сумму гранта при расторжении трудового договора. Напомним, 100 грантов молодым учителям в размере 600 тысяч рублей будут вручаться ежегодно.

Теги: грант
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