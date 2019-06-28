Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии ЕГЭ прошли на высоком организационном уровне Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Завершилась «основная волна» Единого государственного экзамена. В Башкирии ЕГЭ прошли на высоком организационном уровне, сообщили в Минобразования республики.

Утечек экзаменационных материалов не было, попытки отдельных участников нарушить порядок проведения государственной итоговой аттестации своевременно выявлялись и пресекались, уточняет ведомство.

За весь период экзаменов зафиксировано 10 нарушений со стороны выпускников. Во время экзаменов у них были мобильники, у некоторых обнаружили шпаргалки. Всех, кто пытался жульничать и сдавать нечестно, удалили с экзамена. Их результаты были аннулированы, добавили в министерстве.

В качественном отношении увеличился средний балл по большинству учебных предметов, таких как математика (профильный уровень) с 52 до 59, по химии с 54 до 58, по истории с 54 до 57, географии с 59 до 62, по физике с 56 до 57.

Увеличилось количество участников, набравших максимальное количество баллов на ЕГЭ: с 58 стобалльных работ в 2018 году до 108 стобалльных работ﻿ в 2019 году.

Отлично справились участники экзаменов по математике (профильного уровня) — 18 человек, по физике — 25, по химии — 29, по географии — 3, по литературе — 2, по истории — 5, по русскому языку — 6, по обществознанию — 4, по биологии — 4, по информатике и ИКТ — 12 человек. Семь выпускников стали дважды стобалльниками по учебным предметам: профильная математика и физика; профильная математика и информатика и ИКТ; физика и информатика и ИКТ; биология и химия. О некоторых из них рассказывало ИА «Башинформ».

Результаты экзаменов закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, подчеркнули в ведомстве.