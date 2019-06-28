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В Башкирии пчеловоды сообщают о гибели пчел из-за обработки полей

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Пчеловоды Башкирии сообщают о массовой гибели пчел. Пасечники связывают падеж насекомых с обработкой полей местных фермеров инсектицидами.

В Илишевском районе Башкирии девять владельцев пасек написали обращения в прокуратуру, ущерб оценивается в 100 тысяч рублей на каждую пасеку.

По действующим правилам владельцы пашни, которая находится рядом с населенным пунктом или пасекой, обязаны оповестить людей о предстоящей обработке сельхозкультур химикатами против вредителей. Либо это объявление в газете, либо сообщение на официальном сайте местной администрации. В Илишевском районе пчеловоды о готовящейся обработке ничего не знали.

Как прокомментировал агентству «Башинформ» президент Межрегиональной ассоциации переработчиков меда Сергей Мулюков, «сельхозполя сейчас в основном в частных руках, поэтому они никак не подчиняются в своей деятельности, например, Минсельхозу. Из-за этого постоянно возникают конфликты фермеров и пчеловодов: пчёлам нужна кормовая база — зацвели поля донника — пчёл выставили на них, а фермеры сразу их скашивают ещё в стадии бутонизации, чтобы больше белка осталось в этом сене для скота на зиму».

«Также мы зафиксировали случаи отправления пчёл химикатами и пестицидами в пяти районах Башкирии. Налицо несогласованность действий всех участников отраслей сельского хозяйства, несмотря на действие закона «О пчеловодстве» в Башкирии. Также идут потери по липовым лесам — распространены листовертки, минёр золотистый, кроме того, наблюдаются контрастные холода весной-летом», — сказал Сергей Мулюков.

В Башкирии насчитывается 335,9 тысячи пчелосемей, из них в сельхозпредприятиях содержится 9,6 тысячи, в крестьянско-фермерских хозяйствах — 31,7 тысячи семей, частные пчеловоды содержат 294,6 тысячи пчелосемей. Ежегодно в Башкирии добывается 12 тысяч тонн меда.

Теги: пчеловодство
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