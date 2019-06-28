Фото: пресс-служба УФССП по РБ В Башкирии многодетный отец накопил долг по алиментам в миллион рублей Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Судебные приставы Башкортостана разыскивают 43-летнего многодетного отца Сергея Р., долг по алиментным платежам которого составляет свыше одного миллиона рублей.

По данным пресс-службы ведомства, в 2012 году в Белебеевском межрайонном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов с местного жителя.

Мужчина не платил алименты на своих четверых детей с 2012 года. Официально он не работал, имел только временные заработки. В итоге долг превысил миллион рублей. На сегодняшний день местонахождение должника неизвестно, поэтому он объявлен в розыск.

«Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении данного лица, сообщите в УФССП России по РБ, в дежурную часть по телефону: (8 347)273-56-40», — обратились к гражданам в ведомстве.