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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии многодетный отец накопил долг по алиментам в миллион рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФССП по РБ

В Башкирии многодетный отец накопил долг по алиментам в миллион рублей Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Судебные приставы Башкортостана разыскивают 43-летнего многодетного отца Сергея Р., долг по алиментным платежам которого составляет свыше одного миллиона рублей.

По данным пресс-службы ведомства, в 2012 году в Белебеевском межрайонном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов с местного жителя.

Мужчина не платил алименты на своих четверых детей с 2012 года. Официально он не работал, имел только временные заработки. В итоге долг превысил миллион рублей. На сегодняшний день местонахождение должника неизвестно, поэтому он объявлен в розыск.

«Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении данного лица, сообщите в УФССП России по РБ, в дежурную часть по телефону: (8 347)273-56-40», — обратились к гражданам в ведомстве.

Теги: судебные приставы, розыск
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