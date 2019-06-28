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28 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Иностранные студенты БашГУ получили свои первые документы об образовании в РФ

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ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

27 июня, в День Молодёжи, в актовом зале Башкирского государственного университета состоялось торжественное вручение удостоверений иностранным студентам Подготовительного отделения для иностранных граждан Института непрерывного образования БашГУ. Этот важный документ свидетельствует о том, что студенты освоили годовую учебную программу русского языка и сдали экзамен на уровень ТРКИ-1.

В этом году русский язык успешно освоили 129 студентов из 27 стран мира. Но они не только хорошо учились и сдали итоговые экзамены, но и на протяжении всего учебного года принимали активное участие в общественной и культурной жизни университета. «Новый год по-…», «Весенние встречи», «Студенческая весна», Международный фотоконкурс «Мы учимся в России», Международный конкурс «Мы говорим по-русски!», футбольные матчи, международные форумы и конгрессы, общеуниверситетские события – это далеко не полный список мероприятий, в которых были задействованы иностранные студенты.

Ректор Николай Морозкин вручил приглашения для обучения в Башкирском государственном университете лучшим студентам Подготовительного отделения. Николай Данилович рассказал об активной деятельности университета, сердечно поздравил выпускников с окончанием учебного года и выразил надежду на дальнейшую встречу уже на факультетах. Напутственные слова прозвучали от директора Института непрерывного образования Татьяны Великжаниной и начальника Подготовительного отделения для иностранных граждан Гульдар Макаренко.

Много добрых слов, адресованных друг другу, было сказано студентами и преподавателями. От выпускников рефреном звучало: «БГУ – это наш дом», «наша семья», «наша alma mater».Официальная часть церемонии дополнялась неизменно яркими и колоритными концертными номерами от студентов.

Теги: БашГУ, иностранные студенты, образование, ВУЗ
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