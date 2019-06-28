Жительница Башкирии назвала дочь в честь героини «Игры престолов»

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жительница города Стерлитамака Оксана Гашимова назвала дочь в честь героини популярного сериала «Игра престолов». Девочка носит имя Эллария — героини, которая в знаменитой саге выступает в роли любовницы Оберина Мартелла, младшего брата правителя Дорна, матери нескольких его бастардов.

«Мы любим этот сериал, и нам хотелось оставить какую-то частичку в себе», — объяснила мама.

У Элларии уже есть своя страница в Instagram и более 1500 подписчиков.

Россияне для своих детей также выбирают имена других героев «Игры престолов». В Подмосковье сегодня популярно женское имя Арья.

«Игра престолов» — американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» писателя Джорджа Мартина.