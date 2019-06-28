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В Башкирии с 1 июля начнут работать около 60 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков | Видео: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

В Башкирии с 1 июля начнут работать около 60 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД Фото: Олег Яровиков | Видео: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане в плановом порядке ведутся работы по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Данные меры помогут навести порядок на магистралях региона, дисциплинировать водителей, превышающих допустимую дорожными знаками скорость движения автотранспорта.

В группе «Дорожный патруль Уфа» «ВКонтакте» сообщается, что почти 60 комплексов фотовидеофиксации начнут работать уже с 1 июля. В целом, в 2019 году на дорогах региона установят порядка 280 комплексов.

Теги: камеры видеофиксации, безопасность, ПДД
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