В Башкирии с 1 июля начнут работать около 60 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
В Башкирии с 1 июля начнут работать около 60 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД Фото: Олег Яровиков | Видео: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk
УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкортостане в плановом порядке ведутся работы по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Данные меры помогут навести порядок на магистралях региона, дисциплинировать водителей, превышающих допустимую дорожными знаками скорость движения автотранспорта.
В группе «Дорожный патруль Уфа» «ВКонтакте» сообщается, что почти 60 комплексов фотовидеофиксации начнут работать уже с 1 июля. В целом, в 2019 году на дорогах региона установят порядка 280 комплексов.