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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Альфа-Банк в Уфе поздравил стипендиатов программы «Альфа-Шанс»

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

В Уфе студенты второго курса Уфимского государственного университета (УГАТУ) завершили участие в стипендиальной программе «Альфа-Шанс». На торжественном выпускном мероприятии с ребятами встретились Николай Криони — ректор УГАТУ и Олег Сысуев — Президент Альфа-Банка.

«Чтобы стать лидером и построить карьеру, приучайте себя к пытливости, умейте задавать вопросы, будьте свободны в своем выборе и всегда учитесь, учитесь и учитесь. Кто владеет знаниями, тот владеет миром!», – напутствовал студентов Олег Сысуев, Президент Альфа-Банка.

Программа «Альфа-Шанс» направлена на создание необходимых условий для поддержки талантливой молодежи, ее интеллектуального развития. С 2013 года в Уфе ежегодно по итогам конкурса отбирается группа из 10 первокурсников УГАТУ, которым в течение двух лет выплачивается ежемесячная стипендия в размере 5 000 рублей. За почти 6 лет существования программы в Уфе Альфа-Банк выплатил студентам УГАТУ более 6,5 млн рублей стипендий.

«Поддержка Альфа-Банка, которую получают наши лучшие студенты в рамках программы «Альфа-Шанс», дает им дополнительные возможности для развития и реализации учебных проектов», – отметил ректор УГАТУ Николай Криони.

Программа «Альфа-Шанс» охватывает 18 вузов в 14-ти городах России: Барнауле, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Самаре, Тюмени, Ульяновске и Уфе. Общий состав участников Программы ежегодно насчитывает более 350 студентов.

Теги: Альфа-Банк, Альфа-Шанс, УГАТУ, образование, стипендии
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