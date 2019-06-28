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Уфа примет международный турнир по «Футболу для дружбы»

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ОБЩЕСТВО

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

9 июля 2019 года в Уфе стартует крупнейшее спортивное событие – 53 летние Международные детские игры. Одним из центральных мероприятий Игр станет Матч по «Футболу для дружбы».

«Футбол для дружбы» – международная детская социальная программа, реализуемая ПАО «Газпром» с 2013 года. Участники программы – юные футболисты и юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Будучи представителями разных стран и культур, футболисты объединяются в Сборные дружбы, чтобы сыграть в Чемпионате мира по «Футболу для дружбы». Журналисты освещают события программы в Международном Детском пресс-центре. Таким образом, дети учатся не только общаться друг с другом на языке дружбы, но и рассказывать о том, каким мог бы быть мир без войны, дискриминации и расизма.

За семь сезонов в «Футболе для дружбы» приняло участие более 6000 детей из 211 стран и регионов, более 5 млн. человек стали частью спортивных, образовательных и экологических мероприятий программы по всему миру. «Футбол для дружбы» поддерживают FIFA и UEFA, Олимпийский и Паралимпийский комитеты, футбольные федерации, детские фонды, сотни известных спортсменов и тысячи журналистов. Проект удостоен множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций. Городами проведения программы уже стали Лондон, Лиссабон, Берлин, Милан, Санкт-Петербург, Москва и Мадрид.

Финальные мероприятия седьмого сезона, прошедшие в Мадриде с 28 мая по 2 июня 2019 года, ознаменовались еще одним важным для программы событием – «Футбол для дружбы» установил мировой рекорд и получил титул GUINNESS WORLD RECORDS® за самую многонациональную футбольную тренировку в истории.

Все участники программы получают статус Юных послов и по возвращению домой продолжают продвигать общечеловеческие ценности, делиться уникальным опытом, полученным на «Футболе для дружбы».

Юные послы «Футбола для дружбы» из Боливии, Индии, Китая, Нидерландов и России приедут в Уфу, чтобы принять участие в мероприятиях 53 летних Международных детских игр. Они расскажут о Девяти ценностях программы, проведут Матч по «Футболу для дружбы» и вручат юным атлетам-участникам МДИ специальную награду «За приверженность девяти ценностям».

В состав Международных сборных Дружбы войдут участники 53 летних Международных детских игр – Юные спортсмены со всего мира. Матч состоится 13 июля на стадионе ФК «Уфа».

Также напомним, что 53 Летние международные детские игры пройдут в г. Уфе с 9 по 14 июля. 1200 спортсменов из 85 городов 30 стран мира будут соревноваться по 9 олимпийским видам спорта.

Теги: футбол, спорт, дети, соревнования, инклюзивная среда, Газпром, футбол для дружбы
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