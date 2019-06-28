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В Уфе спасатели достали из реки Белой едва не утонувшего мужчину

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе спасатели достали из реки Белой едва не утонувшего мужчину Фото: автор

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В информационно-диспетчерский центр Уфы вечером 27 июня от очевидца поступило сообщение о том, что на реке Белой в районе гипермаркета «Лента» тонет человек. На помощь утопающему незамедлительно пришли дежурившие на водно-спасательной станции «Монумент» сотрудники Поисково-спасательного отряда города.

Они вышли на катере в район поисков и через две минуты нашли на середине судового хода зовущего на помощь мужчину.

«Спасатели подняли пострадавшего на борт, укутали одеялом, вызвали скорую помощь и отвезли на станцию. До прибытия медиков 35-летнего мужчину отпаивали теплым чаем. С общим переохлаждением пострадавшего отвезли в больницу», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Непонятно, что делал 35-летний уфимец на середине водоема в одежде — внятно объяснить причину своего заплыва он не смог.

Теги: УГЗ по Уфе, спасатели
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