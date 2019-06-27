УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии разыскивают 58-летнюю Татьяну Булатову. Женщина проживала в деревне Килеево, Бакалинский района, пропала 9 мая 2019 года и с тех пор ее местанахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, темно-рыжие волосы, серо-зеленые глаза.

Была одета: белая куртка, белые штаны и темно-синие резиновые тапочки.

В группе «Лиза-Алерт Башкортостан» сообщается о необходимости помощи добровольцев. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Татьяны Булатовой, просят позвонить на горячую линию 8-800-700-54-52 или 112.