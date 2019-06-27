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27 июня Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за пять месяцев 2019 года зарегистрировано более 1200 случаев заражения ВИЧ

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

За пять месяцев 2019 года в Башкирии зарегистрировано 1 217 новых случаев ВИЧ-инфекции. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 1086 случаев. Показатель заболеваемости составил 12,2 на 100 тысяч населения, сообщает республиканский Минздрав.

Правительство Башкирии утвердило программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, которая предусматривает разъяснительную работу среди населения, а также сотрудничество с некоммерческими организациями.

За последние годы удалось снизить заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди молодежи: в возрасте 21-30 лет с 69 процентов в 2000 году до 20,5 процентов в 2018 году.

Также отмечается снижение числа ВИЧ-инфицированных подростков (2000 году – 16 человек, в 2015 году – 14 человек, 2018 году – 11 человек, за пять месяцев 2019 года – один человек).

Теги: ВИЧ, здравоохранение
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