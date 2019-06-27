Фото: ИА «Башинформ» Константин Толкачев рассказал в Казани о мерах поддержки малого бизнеса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в Казани сообщил о мерах поддержки малого бизнеса.

Константин Толкачев проанализировал финансовые и общесистемные меры оказания господдержки малому бизнесу в регионах ПФО и привел в качестве примера положительный опыт Башкирии.

«На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан» в 2018 году было направлено более 350 миллионов рублей. Преимущественно это средства республиканского бюджета, – рассказал Константин Толкачев. – В 2018 году малому и среднему бизнесу было предоставлено 240 микрозаймов на сумму около 405 миллионов рублей. От гарантийного фонда этот сегмент бизнеса получил 26 поручительств на сумму около 270 миллионов рублей, что позволило привлечь более 700 миллионов рублей кредитных ресурсов. Региональной лизинговой компаниейоказана поддержка 26 средним и малым предпринимателям на общую сумму почти 1,4 миллиарда рублей».Константин Толкачев подчеркнул, что в результате мер государственной поддержки доля малого и среднего бизнеса в общем обороте предприятий и организаций Башкортостана занимает сегодня более 40 процентов. Несмотря на эффективность принимаемых мер по поддержке малого бизнеса, сохраняется ряд сдерживающих факторов, которые оказывают негативное влияние на готовность людей развивать свой бизнес. Для решения проблемы Константин Толкачев предложил ряд мер законодательного характера.

«Необходимо выработать дополнительные нормы стимулирования самозанятых граждан, в том числе в виде компенсации части процентной ставки по кредитам на условиях федерального софинансирования. Следует также продолжить разработку законопроекта, объединяющего неналоговые платежи в единый реестр для упрощения их регулирования, принять закон о неналоговых платежах. Также необходимо законодательно определить статус лиц, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в целях применения к ним мер государственной поддержки и урегулировать в региональном законодательстве вопросы создания и основы функционирования центров оказания услуг для бизнеса», – считает Константин Толкачев.

Председатель Государственного Собрания озвучил предложения по увеличению размера административных штрафов за ведение предпринимательской деятельности без государственный регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, а также по внесению изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», предусматривающих замену финансовых санкций предупреждением в случае, если страхователем в течение двух месяцев по истечении установленного срока представлены уточненные полные и достоверные сведения обо всех застрахованных и на них в полной мере уплачены страховые взносы.