В Уфу начали прибывать делегаты и гости V Всемирного курултая башкир

Фото: соцсети



Фото: соцсети

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфу для участия в V Всемирном курултае башкир приехали представители башкирского народа со всего мира — из США, Швейцарии, Голландии, Монако, Израиля, других зарубежных стран, а также соседних областей и республик. Всего 512 делегатов, избранных народом.

Исторический национальный форум проводится с 1995 года с целью объединения, этнокультурного развития башкирского народа, сохранения национальной идентичности и развития самобытной культуры башкир. Мероприятие организовано Международным союзом общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» при поддержке Правительства Башкортостана.

На V Всемирном курултае башкир делегаты будут работать над концепцией Стратегии развития башкирского народа. Документ будет принят впервые и предложит видение нашего общего будущего через 20-30 лет. В нем будут определены основные направления развития башкирского народа. Уже сегодня можно вносить свои предложения в документ на сайте Стратегии.

Мероприятие начнет свою работу завтра, 28 июня, в уфимском Конгресс-холле «Торатау». В работе V съезда примет участие врио главы Башкортостана Радий Хабиров. В качестве гостей приглашены заместитель руководителя администрации Президента России по межнациональным отношениям и гармонизации общественных отношений Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Лилия Гумерова и Ирек Ялалов.

После пленарного заседания будут работать секции по направлениям: образование и кадры; башкирский язык; история и идентичность, демография и здоровье; медиа и СМИ; культура и искусство; бизнес и кооперация; башкиры в регионах.

Завершится съезд 29 июня в Ишимбайском районе, у подножия горы Торатау, где делегаты примут участие в Республиканском фольклорном празднике «Торатау йыйыны». В его рамках также предусмотрено заседание нового Исполкома и сбор расширенной рабочей группы по реализации Стратегии.

По информации организаторов, сегодня для гостей и делегатов съезда свои постановки представят Национальный молодежный театр им. М.Карима, Башкирский государственный театр драмы им. М.Гафури. Некоторые изъявили желание посетить творческий вечер ученого и журналиста Салавата Хамидуллина в кинотеатре «Родина».