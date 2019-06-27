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В Башкирии учителя географии проведут очередной слет

ОБЩЕСТВО
Фото: РГО в РБ

В Башкирии учителя географии проведут очередной слет Фото: РГО в РБ

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане республиканский слет учителей географии в этом году пройдет в четвертый раз. Как и в прежние годы, этот ежегодный масштабный проект организовывается региональным отделением Русского географического общества при поддержке Министерства образования РБ, Министерства природопользования и экологии РБ, городских и районных методических объединений географов, а также местных отделений РГО.

«Ежегодно перед организаторами и участниками слета стоят масштабные задачи: участие в разработке Концепции географического образования; обсуждение содержания регионального компонента для профессионального стандарта учителя географии; знакомство с инновационными приемами и методами обучения географии и экологии, с опытом работы муниципальных районов по развитию туризма и организации отдыха населения», — рассказала руководитель слета, исполнительный директор РО РГО в РБ Римма Галеева.

В этом году слет посвящается 100-летию Республики Башкортостан, его задача — содействовать повышению квалификации преподавателей географии и обмену опытом работы между ними. Главная тема домашнего задания для участников слета — сбор и обобщение материалов научно-исследовательских работ о выдающихся личностях каждого района, города — «Знаменитые земляки, прославившие Башкортостан» (за 100 лет). Кроме того, учителя будут отрабатывать навыки по преодолению туристской полосы препятствий и ориентированию на местности, познакомятся с опытом работы Туймазинского района по развитию туризма и организации активного отдыха детей, сообщили в региональном отделении РГО.

Предполагаемое количество участников слета — 300 человек. В соревновательную программу включены также конкурс на лучшее знание истории края «Моя Республика» и конкурс «Туристская песня». Победителей ждут дипломы и призы от Башкирского отделения РГО.

Открытие слета состоится 28 июня в 15.00 на территории озера Кандры-куль в Туймазинском районе республики, в палаточном лагере «Ровесник».

Теги: РГО, учителя географии, слет
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