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В Башкирии 3088 осужденных получили рабочие профессии

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

В Башкирии 3088 осужденных получили рабочие профессии Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В УФСИН России по Башкортостану функционирует 10 федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, в которых в этом учебном году рабочим профессиям обучились 3088 осужденных.

По данным пресс-службы ведомства, в профессиональном училище №138 при исправительной колонии строгого режима №9 в Уфе проведен выпускной квалификационный экзамен по специальности «Стропальщик».

«Все 23 экзаменуемых успешно сдали теоретические испытания: двоим из них, показавшим отличные знания, присвоен четвертый квалификационный разряд, остальным — второй и третий разряды. А один обучаемый сдавал экзамен уже после освобождения, своевременно прибыв для этого в учреждение, так как получение диплома важно для его дальнейшего трудоустройства», — сообщили в региональном УФСИН и добавили, что этой специальности за 27 лет существования данного направления обучено уже более 670 человек.

Стоит отметить, что обучение в профессиональном училище позволяет ускорить трудоустройство осуждённых после освобождения.

Теги: УФСИН РФ по РБ, рабочие профессии
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