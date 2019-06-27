В Уфе с помощью нового нейромикроскопа прооперировали мужчину, упавшего с высоты

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Фото: автор

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в уфимскую больницу скорой медицинской помощи в экстренном порядке поступил мужчина, упавший с высоты. Пострадавший получил осложнённый оскольчатый перелом 12-го позвонка, было решено сразу же его прооперировать, чтобы как можно быстрее восстановить функцию спинного мозга. Пациенту провели нейрохирургическую манипуляцию с помощью новейшего оборудования, поступившего в больницу на днях в рамках Нацпроекта «Здравоохранение» — микроскопа стоимостью около 10 млн рублей.

﻿«Сложность данного случая была в том, что шло давление спинного мозга и корешков на этом уровне, и у пациента мог появиться неврологический дефицит из-за осколков, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Марсель Мустафин. — Суть операции заключалась в том, чтобы удалить осколок, устранить сдавливание, сделать так называемую декопмрессию спинного мозга, чтобы улучшить кровоток и по возможности восстановить функцию спинного мозга, чтобы пациент как можно быстрее реабилитировался и встал на ноги. Как мы знаем, нервные клетки спинного мозга не восстанавливаются, поэтому в подобных случаях чем раньше мы вмешаемся, тем лучше будет исход».

Операция длилась четыре часа. По словам врачей, уже завтра данного пациента можно будет поставить на ноги, и он начнет проходить этапы реабилитации. Скоро он сможет вернуться к нормальной трудовой деятельности.

Ежегодно в больнице скорой медицинской помощи проводится около 700 различных нейрохирургических операций. Больше трети из них выполняются с использованием микроскопа. Прежде был один оптический прибор, но более старой версии. Новый нейромикроскоп — современный, усовершенствованный. Во-первых, эргономична сама конструкция. Фокусное расстояние между прибором и пациентом дает возможность проводить операции на головном мозге, на позвоночнике. Оптика позволяет четко видеть картинку в глубине ран в формате 3D, увеличивать все анатомические структуры в 15 раз. Оборудование значительно облегчает работу нейрохирургов и увеличивает качество и количество выполняемых оперативных вмешательств.

Спектр использования нейромикроскопа очень большой. С помощью него можно максимально эффективно проводить операции на сосуды головного, спинного мозга, проводить ангиографию. В онкологических патологиях он может помочь исследовать границу опухоли, что позволит хирургу более радикально удалить новообразование головного мозга. Кроме того, оборудование имеет связь с интернетом — во время операции можно проводить видеоконференции или же консультироваться онлайн с другими клиниками в сложных случаях.

Региональный сосудистый центр на базе уфимской больницы скорой медицинской помощи был открыт одним из первых в России 10 лет назад. Именно он, в первую очередь, будет переоснащен новейшим необходимым медицинским оборудованием в рамках Нацпроекта «Здравоохранение», рассказала главный врач больницы СМП Ирина Карамова. Кроме нейрохирургического микроскопа, в ближайшие годы больница получит за счет федеральных средств ангиографическую установку, компьютерные томографы, ядерный магнитно-резонансный томограф, аппаратуру для ранней реабилитации больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.