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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимский завод «Прогресс» начнет выпускать IP-телефон «Фотон Т1»

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ОБЩЕСТВО
Фото: АО «БПО «Прогресс»

Уфимский завод «Прогресс» начнет выпускать IP-телефон «Фотон Т1» Фото: АО «БПО «Прогресс»

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

На уфимском заводе АО «БПО «Прогресс» планируется серийное производство IP-телефонного аппарата «Фотон Т1».

«Фотон-Т1» – телефонный аппарат, работающий по протоколу SIP (международный протокол передачи голосовой информации по IP-сетям). Он предназначен для индивидуального и офисного применения, поддерживает сети с широкополосным трафиком и обеспечивает HD-качество речи. Для этого предусмотрены полный дуплекс, подавление эха, автоматические регулировки усиления.

Аппарат обеспечивает быстрый старт при включении и невозможность заражения вирусами. Корпус телефона может быть изготовлен в антивандальном исполнении.

«Фотон-Т1» разработан как составная часть защищенного телекоммуникационного кластера «Фотон-А», представляющего собой новейший комплекс программно-аппаратных средств, реализующих полный набор современных услуг связи на базе IP.

Совсем скоро «Башкирское производственное объединение «Прогресс» начнет производить полностью отечественный аппарат, отвечающий потребностям рынка.

Теги: IT
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