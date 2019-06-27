Фото: Ксения Калинина Коллекторы атаковали звонками уфимский детсад Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе судебные приставы провели проверку по факту непрекращающихся звонков коллекторов в детский садик. Сотрудники дошкольного учреждения в обращении указали, что на номер детсада поступают звонки с неизвестных номеров из-за долга одного из работников.

«Специалисты УФССП по РБ установили, что работник дошкольного учреждения имеет просроченную задолженность. Для ее возврата в учреждение стали звонить представители коллекторских компаний. В ходе проверки в работе двух микрофинансовых организаций были выявлены грубые нарушения ФЗ №230. По данным фактам сотрудники службы судебных приставов составили два административных протокола по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Материалы дел уже направлены в суд.

Жители Башкирии всегда могут пожаловаться на работу коллекторов в группе «Надзор за коллекторами», а также по телефону «горячей линии»: 8 (347) 273-71-49. Также граждане могут лично обратиться к специалистам отдела УФССП России по РБ по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 95.