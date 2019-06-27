Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.80 ↑

EUR 71.38 ↓

27 июня Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Коллекторы атаковали звонками уфимский детсад

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Коллекторы атаковали звонками уфимский детсад Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе судебные приставы провели проверку по факту непрекращающихся звонков коллекторов в детский садик. Сотрудники дошкольного учреждения в обращении указали, что на номер детсада поступают звонки с неизвестных номеров из-за долга одного из работников.

«Специалисты УФССП по РБ установили, что работник дошкольного учреждения имеет просроченную задолженность. Для ее возврата в учреждение стали звонить представители коллекторских компаний. В ходе проверки в работе двух микрофинансовых организаций были выявлены грубые нарушения ФЗ №230. По данным фактам сотрудники службы судебных приставов составили два административных протокола по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Материалы дел уже направлены в суд.

Жители Башкирии всегда могут пожаловаться на работу коллекторов в группе «Надзор за коллекторами», а также по телефону «горячей линии»: 8 (347) 273-71-49. Также граждане могут лично обратиться к специалистам отдела УФССП России по РБ по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 95.

Теги: УФССП по РБ, коллекторы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии пропавшую без вести 34-летнюю женщину нашли мертвой
В Башкортостане завершились поиски пропавшей без вести 34-летней Анастасии З. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» сегодня сообщили, что женщину нашли ме
В Башкирии озвучили стоимость карты «Алга» и тарифы на проезд в общественном транспорте
С 1 июля жители Башкирии смогут оплачивать проезд в общественном транспорте новой единой картой «Алга». Карта заработает на маршрутах городского общес
Ушел из жизни экс-глава ДУМ Башкирии Нурмухамет хазрат Нигматуллин
Мусульманская умма Республики Башкортостан понесла тяжелую невосполнимую утрату. 26 июня 2019 года на 73-м году после тяжелой болезни ушел из жизни возг
В Советском ЗАГСе Уфы впервые за последние пять лет зарегистрировали тройню
Анна, Арина и Ксения. Такие имена дали родители тройняшкам, которых они зарегистрировали в Советском ЗАГСе Уфы. Девочки родились здоровыми общим весом 5
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть