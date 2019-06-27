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27 июня Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирию летняя жара вернется в предстоящие выходные

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирию летняя жара вернется в предстоящие выходные Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

После короткого периода прохладной погоды в Башкирию возвращается летняя жара. Уже в предстоящие выходные на территории региона ожидается жаркая погода с максимальными температурами воздуха +28,+30 градусов.

В последний день рабочей недели, 28 июня, местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди, ночью по северу до умеренных, грозы, шквалистые усиления ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +6,+11, днем — 19-24 градуса тепла.

В субботу, 29 июня, также вероятны кратковременные дожди, грозы. Воздух прогреется до 28 градусов.

В воскресенье, 30 июня, ожидается облачная погода. Столбики термометров в этот день местами поднимутся до +32 градусов.

Теги: погода
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