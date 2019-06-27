Башкирия в федеральных СМИ: О «Янган-Тау» узнают в Америке, смертельный отдых

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Благодаря вхождению в семью геопарков ЮНЕСКО о санатории и геопарке «Янган-Тау» будут знать в Южной Америке и Юго-Восточной Азии, в Европе и Канаде.

Геопарк «Янган-Тау», расположенный в Башкирии, может получить статус первого на территории постсоветского пространства геопарка ЮНЕСКО. О том, как родилась идея создания геопарка и как теперь он может измениться, в интервью «Коммерсанту» рассказал директор башкирского санатория «Янган-Тау» Альфред Акбашев. «Идея геопарка «Янган-Тау» родилась в стенах санатория. Место, в котором расположена здравница, уникально. Не только из-за горы Янгантау, в недрах которой, вопреки законам геологии, происходит термальная активность (целебный геотермальный пар). Но и из-за того, что большая часть Салаватского района при детальном изучении оказалась богата геологическими, биологическими и археологическими памятниками. Организовав территорию в форме геопарка, можно сохранить и сберечь все эти природные памятники, избежав при этом строгих запретов на их посещение», — говорит Акбашев.

Для развития проекта объединились санаторий «Янган-Тау», специалисты НИИ безопасности жизнедеятельности и администрация Салаватского района. В 2017 году досье на вступление в Сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО было передано в бюро международной программы по геопаркам и геонаукам ЮНЕСКО в Париже. По словам Акбашева, концепция глобального геопарка предполагает устойчивое развитие территории, обеспечивающее сохранение природных богатств и участие местного населения. «Вхождение в Сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО гарантирует увеличение популярности санатория за границей. Мы ожидаем стабильный приток зарубежных туристов», — говорит директор санатория. В издании уточняется, что решение ЮНЕСКО по геопарку «Янган-Тау» станет известно весной 2020 года.

Алкоголь – только не по праздникам. «В Башкирии уже действует закон, согласно которому запрещена продажа алкоголя в День знаний, день последнего звонка, дни проведения праздника Сабантуй, в День молодежи, а также ежедневно с 22:00 до 10:00. Теперь это хотят распространить и на многие другие праздничные дни», — сообщают «Новые Известия». По первым итогам запретов продажи алкоголя в отдельные дни жители республики в большинстве восприняли новые правила положительно. В частности, в дни Сабантуев не было зафиксировано каких-либо серьезных происшествий и нарушений общественного порядка. «Возможно, подумаем о том, чтобы экстраполировать данный опыт на другие праздники, связанные с проведением массовых мероприятий», — цитирует издание слова спикера Госсобрания РБ Константина Толкачева и напоминает, что в этом году 27 июня, в День молодежи в Башкирии впервые будут действовать новые ограничения по продаже алкоголя.

Башкортостан показывает пример Татарстану. ИА REGNUM сообщает, что член ЦИК России Евгений Колюшин на заседании с региональными Центризбиркомами назвал «странным» отказ Татарстана от видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов в Госсовет. Такое заявление он сделал после доклада председателя ЦИК Башкортостана Илоны Макаренко. Она рассказала об организации на всех участковых избирательных комиссиях в Уфе, а также во всех территориальных избирательных комиссиях Башкирии видеонаблюдения. Член ЦИК России, комментируя доклад Макаренко, заявил, что Башкортостан «показывает пример, в том числе братским соседним республикам, тем, что можно организовать видеонаблюдение на участках». «Странно, например, что Татарстан это не может сделать по финансовым причинам. Поэтому передавайте опыт братской соседней республике»,— сказал на заседании Колюшин.

«Лагеря смерти» называется материал «Газеты.ру», в котором рассказывается о том, как дети гибнут на отдыхе. «Не успел подойти к концу первый месяц летнего сезона, как СМИ уже сообщили о десятках случаев трагической гибели детей в лагерях и на отдыхе с родителями», — говорится в издании. Так, под Костромой четырехлетний мальчик без жилета залез в бассейн на базе отдыха, где работал его отец, и в итоге захлебнулся. 2 июня, на второй день смены, в приамурском детском лагере «Колосок» подросток скончался во время утренней разминки. «3 июня в детском лагере «Чайка» в Башкирии трагически погиб 15-летний подросток, — продолжают в газете скорбный список. — По предварительным данным, школьник вместе с друзьями натягивал волейбольную сетку, когда кто-то нечаянно задел флагшток и тот упал на юношу. Подросток получил настолько серьезную черепно-мозговую травму, что скончался на месте происшествия», — рассказали в издании. После гибели мальчика региональные власти провели проверку лагеря и выяснили, что он «находится в удручающем состоянии». Как сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова, летом 2018 года на неорганизованном отдыхе погибли 492 ребенка. «За летний период мы теряем школу», — подчеркнула она и заявила о необходимости создать федеральную целевую программу организации детского летнего отдыха.

На конкурсе «AVANTI». Как пояснила «Независимая газета», «AVANTI» – это конкурс, который проводит Союз композиторов России при поддержке Фонда президентских грантов. «Основные цели состязания — развитие и укрепление композиторских организаций в регионах, а также продвижение произведений российских авторов». В частности, на этом конкурсе в номинации «Сочинение для одного или двух инструментов» лауреатом III степени стал Валерий Скобелкин из Республика Башкортостан. Также Скобелкин занял III место в номинации «Сочинение для камерного ансамбля». Всего на конкурс было подано более 200 заявок из разных регионов России. Как уточнила газета, «сочинения лауреатов конкурса прозвучат 30 сентября на концерте в Малом зале Московской консерватории, который будет записан фирмой «Мелодия».

По самарской набережной продефилируют мажоретки из Уфы. В продолжение музыкальной темы «Известия» информируют, что 30 июня в Самаре пройдет всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Впервые он начнется ярким парадом музыкальных коллективов со всей страны. В издании рассказали, что в рамках фестиваля по самарской набережной будет дефилировать группа мажореток и барабанщиц «Держава» из Уфы. Изюминкой фестиваля станет показ хореографических композиций во время движения оркестров. А кульминацией фестиваля станет исполнение вальса «На сопках Маньчжурии» около Грота в историческом Струковском саду, в котором примет участие более 200 музыкантов.

Новый лимит на иностранцев. Телеканал «RT» передает, что исполком РФС утвердил новый лимит на легионеров. Начиная с сезона-2019/20 в РПЛ начнёт действовать система «8 + 17», исходя из которой клубы смогут вносить в заявку восемь иностранцев и 17 россиян. По мнению министра спорта РФ Павла Колобкова и президента РФС Александра Дюкова, «новый лимит положительно скажется на развитии отечественной лиги», а «со временем требования к уровню иностранцев в российском футболе могут ужесточиться». По словам Дюкова, новшество полностью удовлетворило клубы РПЛ, «в том числе те, которые могут испытать проблемы из-за слишком большого количества иностранцев». «На данный момент сразу несколько команд РПЛ имеют на контракте десять и более легионеров. Это «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Уфа», — пояснили на «RT».

О региональных брендах. Тем временем в Гражданском кодексе может появиться новый объект интеллектуальных прав — «географическое указание». Такой законопроект Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию во втором чтении, пишет «Парламентская газета». По словам одного из авторов законопроекта, первого зампреда Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, речь идёт о так называемых региональных брендах для индивидуализации товара. «Во всех регионах есть культурные, географические, экономические особенности и отличия, которые могут стать конкурентными преимуществами и важным источником пополнения региональных бюджетов», — сказала сенатор от Башкирии. После принятия инициативы региональные производители получат защиту от подделок, а российская продукция сможет выйти на мировой уровень, рассказали в издании.