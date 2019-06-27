Фото: ru.wikipedia.org В пункте пропуска аэропорта «Уфа» обнаружили опасное для человека и животных насекомое Фото: ru.wikipedia.org

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В пункте пропуска в аэропорту «Уфа» в июне этого года сотрудники регионального Россельхознадзора по Республике Башкортостан выявили партию саженцев роз из Узбекистана, в которой был обнаружен карантинный вредный объект — многоядная муха-горбатка. Это подтвердило заключение энтомологической экспертизы «Башкирского референтного центра Россельхознадзора».

По данным пресс-службы ведомства, опасное насекомое было выявлено во время проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля.

«Для предотвращения ввоза и распространения опасного карантинного вредителя на территории республики собственником принято решение об уничтожении данной партии — продукция уничтожена», — сообщили в ведомстве.

Справка. Горбатки могут наносить экономический ущерб. Они вредят плантациям культивируемых грибов. В неотропической зоне они отмечены как переносчики чумы пчёл. Также известны такие горбатки, которые вызывают миазы у человека и домашнего скота, а также переносчики холеры. Среди горбаток есть и агенты биологического контроля. Распространённые в субтропиках горбатки-паразитоиды играют полезную роль, уменьшая популяции муравьёв-листорезов.