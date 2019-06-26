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26 июня Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Две жительницы Башкирии спасли мужчину-инвалида от гибели на пожаре

ОБЩЕСТВО
Юлия Куликова и Жанна Герасименко
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Две жительницы Башкирии спасли мужчину-инвалида от гибели на пожаре Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Башкортостану 26 июня поступило сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже в жилом доме по улице Шафиева в Стерлитамаке.

К месту незамедлительно были направлены пожарные. Когда они прибыли по указанному адресу, из окна квартиры шел дым, но как выяснилось, пожар уже был потушен двумя отважными женщинами, которые залили огонь водой и вывели из квартиры находящегося внутри мужчину-инвалида.

Огнеборцы провели проливку помещения. Дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.

«В ходе дознания установлено, что ключи от квартиры, в которой произошел пожар, находились у одной из женщин «на всякий пожарный случай». Это обстоятельство помогло быстрее прийти на помощь, так как 61-летний мужчина в квартире находился один и передвигался с трудом. Спасенный с признаками отравления продуктами горения госпитализирован в городскую больницу, — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. — Благодаря смелым и грамотным действиям Юлии Куликовой и Жанны Герасименко удалось избежать трагических последствий».

Главное управление МЧС РФ по РБ ходатайствует о награждении женщин ведомственными наградами МЧС России.

Теги: МЧС по РБ, пожар
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