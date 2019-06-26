Юлия Куликова и Жанна Герасименко

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ Две жительницы Башкирии спасли мужчину-инвалида от гибели на пожаре Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Башкортостану 26 июня поступило сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже в жилом доме по улице Шафиева в Стерлитамаке.

К месту незамедлительно были направлены пожарные. Когда они прибыли по указанному адресу, из окна квартиры шел дым, но как выяснилось, пожар уже был потушен двумя отважными женщинами, которые залили огонь водой и вывели из квартиры находящегося внутри мужчину-инвалида.

Огнеборцы провели проливку помещения. Дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.

«В ходе дознания установлено, что ключи от квартиры, в которой произошел пожар, находились у одной из женщин «на всякий пожарный случай». Это обстоятельство помогло быстрее прийти на помощь, так как 61-летний мужчина в квартире находился один и передвигался с трудом. Спасенный с признаками отравления продуктами горения госпитализирован в городскую больницу, — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. — Благодаря смелым и грамотным действиям Юлии Куликовой и Жанны Герасименко удалось избежать трагических последствий».

Главное управление МЧС РФ по РБ ходатайствует о награждении женщин ведомственными наградами МЧС России.