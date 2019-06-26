Фото: Олег Яровиков Чучело крокодила, лекарства, кораллы: какие товары не пройдут таможенный контроль в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Начался период летних отпусков: одни еще только планируют свой отдых, а другие уже отправились к морскому побережью. Чтобы поездка не омрачилась прямо в аэропорту при вывозе либо ввозе товаров, Башкортостанская таможня решила напомнить о некоторых правилах и ограничениях при пересечении таможенного поста.

«Основную долю нарушений при вывозе товаров составляют лекарственные средства, содержащие психотропные и сильнодействующие вещества: «Феназепам», «Нозепам», «Элзепам», «Фенобарбитал», «Трамадол». За пять месяцев этого года было выявлено и пресечено 33 случая незаконного перемещения сильнодействующих лекарственных препаратов. В основном с лекарствами проблемы возникают у пожилых людей. Они, как правило, не понимают, за что к ним предъявляют претензии, возникает негативная реакция на действия таможенных инспекторов. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно перед поездкой просто заполнить пассажирскую таможенную декларацию и иметь при себе такие документы, как рецепт или справку от врача, либо выписку из истории болезни», — сообщил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Поволжье» начальник Башкортостанской таможни Марат Сафиуллин.

Он также напомнил, что в некоторых странах, например, в Арабских Эмиратах, за завоз лекарств типа «Трамала», даже задекларированных в России, можно попасть под уголовную ответственность.

«Нашим туристам следует знать правила пересечения границы не только своей страны, но и той страны, куда они едут», — сказал Марат Сафиуллин.

Что касается ввоза товаров, то здесь преобладают нарушения, связанные с недекларированием алкоголя и табачных изделий. На их долю приходится порядка 40% всех выявленных административных правонарушений. Но есть и примеры экзотических товаров, не прошедших пост таможни.

«Есть категория товаров, которые охраняются конвенцией СИТЕС. Наши люди кораллы любят с юга привезти, чучела животных. Но, к сожалению, при перемещении данных товаров допускаются нарушения, потому что для ввоза таких товаров необходимы разрешительные документы, а этим никто не занимается. И люди потом не понимают: из страны вывоза их же выпустили, но это тоже еще не значит, что они не нарушили правила той стороны», — сказал спикер.

Начальник таможенного поста аэропорта «Уфа» Сергей Мельников добавил, что в основном туристы пытаются ввезти чучела крокодилов и змей из среднеазиатских стран, а также кораллы со всех направлений.

«Что касается чучел крокодилов: если они интересны зоологическому музею, то по решению суда, после всех формальностей, мы передаем их туда. В отношении кораллов пока заинтересованности никто не проявлял, поэтому по решению суда они подлежат уничтожению», — сказал Сергей Мельников.

Руководитель ведомства подчеркнул, что каждый отправляющийся за рубеж пассажир обязан соблюдать установленные законом нормы и правила перемещения товаров и валюты через таможенную границу Евразийского экономического союза: