Фото: УГАТУ УГАТУ вновь вошел в топ-20 вузов по уровню зарплат выпускников – IT-специалистов Фото: УГАТУ

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский государственный авиационный технический университет вновь стал единственным вузом Республики Башкортостан, вошедшим в рейтинг SUPERJOB по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2013—2018 годах. По итогам 2019 года УГАТУ занимает 13-ю позицию в этом рейтинге с уровнем зарплат в 90 тыс. рублей (выросла на 5 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом).

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob ежегодно составляет рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий. Эксперты анализируют доходы тех, кто окончил вуз от одного года до пяти лет назад. Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 46 вузами страны.