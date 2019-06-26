УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Яндекс» запустил в Уфе проект по поиску домашних животных. Как пояснили в пресс-службе компании, человеку, потерявшему кошку или собаку или нашедшему чужого питомца, нужно зайти на сайт проекта и разместить объявление с приметами и фотографией животного, указать свои контакты и район, где оно потерялось или найдено.

Это объявление будет показываться на сайтах «Яндекса» и его рекламной сети тем пользователям, которые оказались в этом месте. То есть информацию смогут увидеть люди, которые были в этом месте и могли видеть «потеряшку», или сами теряли здесь животное.

В пилотном режиме спецпроект был запущен в апреле в Екатеринбурге. За это время хозяев нашел каждый шестой питомец, о котором рассказали на сайте проекта. Сейчас он доступен для жителей 21 региона России, в том числе для Уфы.