Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.52 ↓

EUR 71.23 ↑

26 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Константин Толкачев: «Трагедия в детском лагере «Чайка» вскрыла целый пласт проблем»

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Башкортостана сообщила о результатах проверки в детском лагере «Чайка» Бирского района, где в июне погиб 15-летний подросток — были выявлены многочисленные нарушения. Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что материалы прокурорской проверки подтвердили выводы рабочей группы парламента Башкирии.

«В лагере использовался бесплатный детский труд, техника безопасности не соблюдалась. На территории лагеря обнаружился целый ряд объектов, несущих угрозу жизни и здоровью детей. Увы, ребенка уже не вернешь. Но мы должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить подобное в будущем. Наша рабочая группа занимается этой проблемой системно. Депутаты ездят по лагерям с инспекцией. Делаем выводы, анализируем», — написал спикер Госсобрания РБ.

Он отметил, что случившаяся в детском лагере трагедия вскрыла целый пласт проблем.

«К сожалению, собранные материалы говорят о том, что у нас нет единого подхода к организации детского отдыха в формате летнего лагеря. Эта сфера слабо регламентирована. Члены рабочей группы пришли к мнению, что следует законодательно определить, каким должен быть детский летний лагерь, утвердить стандарты размещения детей, обозначить требования к питанию и организации досуга. На федеральном уровне существуют отдельные законодательные акты, но в основном они носят общий, рамочный характер. Надо четко отрегулировать эту сферу с тем, чтобы трагедии не повторялись, а дети проводили лето в лагерях с пользой и удовольствием. Нужна региональная программа по детскому летнему отдыху. Парламентская рабочая группа готовит соответствующие рекомендации», — пояснил Константин Толкачев.

Спикер регионального парламента обратил внимание также на сроки проведения проверок в детских лагерях.

«Сейчас ситуация парадоксальная. Путевки продаются задолго до того, как лагерь получит разрешительные документы. Получается, что лагерь фактически не готов, работа по предписаниям контролирующих органов продолжается, а дети уже приняты. Сроки плановых проверок надо пересматривать: у администрации лагеря до открытия первой смены должно быть больше времени на устранение выявленных нарушений», — заявил председатель Госсобрания.

Как информировало агентство «Башинформ», сотрудники детского лагеря «Чайка» до начала сезона привлекли 23 школьников и учащихся колледжа к уборке его территории и подготовке к заезду отдыхающих. Никто не оформил с ними трудовые отношения, а также не провел инструктаж по технике безопасности. В итоге в Бирский межрайонный суд предъявлены иски об установлении фактов наличия трудовых отношений с учениками и взыскании невыплаченной заработной платы на общую сумму 229 тысяч рублей.

Кроме того, на территории лагеря находилось неогражденное заброшенное административное здание с разбитыми стеклами и свисающей с крыши пятиметровой арматурой. В лагере отсутствовал забор вдоль реки, из-за чего дети могли купаться в не предназначенных для этого местах. На игровых площадках износились и могли в любой момент упасть качели, а на входе в пляжную зону проверяющие обнаружили воткнутый в столб нож.

Теги: детский отдых, Госсобрание РБ, ЧП
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в гараже отца Луизы Хайруллиной найдена машина с постельными принадлежностями
В городе Салавате в гараже отца Луизы Хайруллиной был найден автомобиль, на котором, как предполагалось, могла скрыться семья с похищенными из банка ден
В Башкирии у родных Луизы Хайруллиной стражи порядка взяли образцы генетического материала
В Башкортостане, в городе Салавате, правоохранители провели обыски в домах родственников разыскиваемой полицией Луизы Хайруллиной. Напомним, месяц назад
В Башкирии двое мужчин, отдыхавших на берегу пруда, получили ножевые ранения
В Илишевском районе Башкирии на днях в больницу обратились двое молодых людей с ножевыми ранениями. Сообщение о случившемся поступило в полицию. Пострад
Прокуратура и Минздрав Башкирии проверят факт неоказания фельдшером медпомощи больному
В Уфимском районе Башкирии женщина сняла на видео, как сотрудник скорой помощи отказывается помогать мужчине, которому стало плохо. Как сообщалось ранее,
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть