Константин Толкачев: «Трагедия в детском лагере «Чайка» вскрыла целый пласт проблем»

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Башкортостана сообщила о результатах проверки в детском лагере «Чайка» Бирского района, где в июне погиб 15-летний подросток — были выявлены многочисленные нарушения. Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что материалы прокурорской проверки подтвердили выводы рабочей группы парламента Башкирии.

«В лагере использовался бесплатный детский труд, техника безопасности не соблюдалась. На территории лагеря обнаружился целый ряд объектов, несущих угрозу жизни и здоровью детей. Увы, ребенка уже не вернешь. Но мы должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить подобное в будущем. Наша рабочая группа занимается этой проблемой системно. Депутаты ездят по лагерям с инспекцией. Делаем выводы, анализируем», — написал спикер Госсобрания РБ.

Он отметил, что случившаяся в детском лагере трагедия вскрыла целый пласт проблем.

«К сожалению, собранные материалы говорят о том, что у нас нет единого подхода к организации детского отдыха в формате летнего лагеря. Эта сфера слабо регламентирована. Члены рабочей группы пришли к мнению, что следует законодательно определить, каким должен быть детский летний лагерь, утвердить стандарты размещения детей, обозначить требования к питанию и организации досуга. На федеральном уровне существуют отдельные законодательные акты, но в основном они носят общий, рамочный характер. Надо четко отрегулировать эту сферу с тем, чтобы трагедии не повторялись, а дети проводили лето в лагерях с пользой и удовольствием. Нужна региональная программа по детскому летнему отдыху. Парламентская рабочая группа готовит соответствующие рекомендации», — пояснил Константин Толкачев.

Спикер регионального парламента обратил внимание также на сроки проведения проверок в детских лагерях.

«Сейчас ситуация парадоксальная. Путевки продаются задолго до того, как лагерь получит разрешительные документы. Получается, что лагерь фактически не готов, работа по предписаниям контролирующих органов продолжается, а дети уже приняты. Сроки плановых проверок надо пересматривать: у администрации лагеря до открытия первой смены должно быть больше времени на устранение выявленных нарушений», — заявил председатель Госсобрания.

Как информировало агентство «Башинформ», сотрудники детского лагеря «Чайка» до начала сезона привлекли 23 школьников и учащихся колледжа к уборке его территории и подготовке к заезду отдыхающих. Никто не оформил с ними трудовые отношения, а также не провел инструктаж по технике безопасности. В итоге в Бирский межрайонный суд предъявлены иски об установлении фактов наличия трудовых отношений с учениками и взыскании невыплаченной заработной платы на общую сумму 229 тысяч рублей.

Кроме того, на территории лагеря находилось неогражденное заброшенное административное здание с разбитыми стеклами и свисающей с крыши пятиметровой арматурой. В лагере отсутствовал забор вдоль реки, из-за чего дети могли купаться в не предназначенных для этого местах. На игровых площадках износились и могли в любой момент упасть качели, а на входе в пляжную зону проверяющие обнаружили воткнутый в столб нож.