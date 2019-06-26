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26 июня Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Какой будет погода в Башкирии 26 июня - прогноз

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Какой будет погода в Башкирии 26 июня - прогноз Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии сохраняются неблагоприятные погодные явления, предупреждают спасатели.

По информации Башгидромета, 26 июня в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями.

Днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы, локально град. Ветер северный — 7-12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха днем — 17-22 градуса, по югу республики до 25.

В башкирской столице синоптики обещают сегодня днем кратковременный дождь, грозу, ветер от 7 до 12 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 19 до 21 градуса.

Теги: погода
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