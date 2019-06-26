Какой будет погода в Башкирии 26 июня - прогноз
Какой будет погода в Башкирии 26 июня - прогноз Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Башкирии сохраняются неблагоприятные погодные явления, предупреждают спасатели.
По информации Башгидромета, 26 июня в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями.
Днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы, локально град. Ветер северный — 7-12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.
Температура воздуха днем — 17-22 градуса, по югу республики до 25.
В башкирской столице синоптики обещают сегодня днем кратковременный дождь, грозу, ветер от 7 до 12 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
Температура воздуха днем — от 19 до 21 градуса.