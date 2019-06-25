Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.52 ↓

EUR 71.23 ↑

26 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе на 12 часов перекроют движение по улице Бакалинской

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба мэрии

В Уфе на 12 часов перекроют движение по улице Бакалинской Фото: пресс-служба мэрии

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 26 июня с 12 до 24 часов перекроют улицу Бакалинскую — в этот день при хорошей погоде будут укладывать выравнивающий слой асфальта.

«В связи с этим, в период проведения дорожно-ремонтных работ на участке от улицы Менделеева до улицы Степана Кувыкина будет ограничено движение транспорта», — сообщает столичная мэрия.

Движение троллейбусов, как вида транспорта, зависимого от контактной сети и не имеющего возможности объехать ремонтируемые участки, на время укладки асфальтобетонного покрытия будет приостановлено.

Теги: транспорт, дороги, ремонт, безопасность движения
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в гараже отца Луизы Хайруллиной найдена машина с постельными принадлежностями
В городе Салавате в гараже отца Луизы Хайруллиной был найден автомобиль, на котором, как предполагалось, могла скрыться семья с похищенными из банка ден
В Башкирии у родных Луизы Хайруллиной стражи порядка взяли образцы генетического материала
В Башкортостане, в городе Салавате, правоохранители провели обыски в домах родственников разыскиваемой полицией Луизы Хайруллиной. Напомним, месяц назад
В Башкирии двое мужчин, отдыхавших на берегу пруда, получили ножевые ранения
В Илишевском районе Башкирии на днях в больницу обратились двое молодых людей с ножевыми ранениями. Сообщение о случившемся поступило в полицию. Пострад
Жительница Башкирии погибла от удара молнии
В Миякинском районе Башкирии накануне вечером произошел несчастный случай. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального МЧС, во дворе
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть