Фото: пресс-служба мэрии В Уфе на 12 часов перекроют движение по улице Бакалинской Фото: пресс-служба мэрии

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 26 июня с 12 до 24 часов перекроют улицу Бакалинскую — в этот день при хорошей погоде будут укладывать выравнивающий слой асфальта.

«В связи с этим, в период проведения дорожно-ремонтных работ на участке от улицы Менделеева до улицы Степана Кувыкина будет ограничено движение транспорта», — сообщает столичная мэрия.

Движение троллейбусов, как вида транспорта, зависимого от контактной сети и не имеющего возможности объехать ремонтируемые участки, на время укладки асфальтобетонного покрытия будет приостановлено.