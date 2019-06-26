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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии - на 61 месте в рейтинге цифровой грамотности среди регионов России

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жители Башкирии - на 61 месте в рейтинге цифровой грамотности среди регионов России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В 2019 году индекс цифровой грамотности жителей Республики Башкортостан составил 61 пункт по 100-балльной шкале, сообщают эксперты Аналитического центра НАФИ.

Жители республики хорошо ориентируются в медиа-пространстве, изучают новости, допуская, что СМИ могут сообщать информацию неполно или неточно, готовы сопоставлять несколько источников информации при принятии решения, умеют корректно выражать свое мнение в сети и анализировать позицию собеседника. Однако жители Башкортостана отстают от общероссийских показателей по умению пользоваться цифровыми устройствами и знанию принципов их работы.

Наиболее высокий уровень цифровой грамотности демонстрируют жители Уфы, мужчины, люди в возрасте до 45 лет и те, у кого есть высшее образование. Напротив, более низкий уровень цифровой грамотности отмечен в старшей возрастной группе (старше 55 лет) и практически во всех населенных пунктах кроме Уфы.

Для оценки уровня цифровой грамотности в исследовании использовалась методология, предложенная экспертами BRICS на саммите G20 в Берлине в 2017 году. Под цифровой грамотностью понимается базовый набор знаний, навыков и установок, позволяющих человеку эффективно решать повседневные задачи в цифровой среде.

Теги: цифровое общество
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