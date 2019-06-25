Фото: ИА «Башинформ» У новых жителей поселка Федоровка под Уфой появилась надежда, что их дома не снесут Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в администрации Уфимского района прошла встреча новых жителей и владельцев земель в Ольховском сельсовете в деревне Федоровка. На встрече также присутствовал глава района Вилорий Угаров, начальник Управления правового обеспечения и земельных отношений Олег Чегодаев, представители Росреестра.

После заседания 6 июня 2019 года по иску прокуратуры Уфимского района к Федеральной кадастровой палате Росреестра суд принял решение всем землям, указанным в документах (сегодня там располагаются четыре жилых/дачных дома и еще более 30 участков выкуплены под строительство садовых жилых домов), вернуть статус «под строительство конюшен».

Служители Фемиды ссылаются на то, что земли под сельхозназначения не могут быть использованы под строительство. Вид изменить нельзя, так как законодательство этого не предусматривает. Однако исключение все-таки есть: если будут расширены границы населенного пункта Федоровка и эти земельные участки войдут в его состав.

«В нашем случае это главная зацепка, — говорят жители поселка под Уфой, которые рискуют остаться без единственного жилья.

В частности, в генплане, разработанном организацией «Башкиргражданпроект» в 2015 году, допущена ошибка в формулировке. Переписать этот документ пока невозможно, так как истек срок давности (три года). Однако на встрече жителей и администрации Уфимского района пришли к решению, что выход из ситуации все-таки есть.

Глава Уфимского района Вилорий Угаров поручил до 26 июня разработать дорожную карту, где будут прописаны пункты того, что должны сделать сами жители, а где им помогут представители администрации.

«Мы вас не бросим», — четко дал понять руководитель района.

Жители поселка Федоровка остались довольны тем, что их услышали и пригласили на встречу с районной администрацией. «Третья сторона» искового заявления прокуратуры обменялась контактными данными с представителями местной власти и намерена обжаловать решение Уфимского районного суда в Верховном суде Башкирии. Срок подачи апелляции до 7 июля 2019 года.

Как сообщало агентство «Башинформ», на земле, назначение которой до 2013 года значилось «под строительство конюшни», а после было изменено «под дачное строительство», уже появились жилые дома. Земля была разбита на 38 участков, зарегистрированных Росреестром под дачное строительство, и с этим видом назначения земель нынешние собственники законно купили эти участки. Сейчас идет активное строительство, некоторые семьи уже переехали в собственные дома и живут там второй год.