Фото: Ксения Калинина В двух школах Башкирии поборы с родителей учащихся маскировались под благотворительность Фото: Ксения Калинина

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура города Сибая провела проверку по жалобе на незаконный сбор денег в детской музыкальной школе и детской школе искусств. По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в этих учебных заведениях взималась плата за обучение, которая маскировалась под благотворительность.

Так, на родительских собраниях в музыкальной школе сообщалось, что нужно внести по две тысячи рублей за полугодие. Один из родителей рассказал, что получил уже заполненную квитанцию на оплату денежных средств.

В других случаях по инициативе учреждения с родителей школьников незаконно собирались деньги на покупку сценических костюмов, обуви, оборудования для концертной деятельности. При этом полученные средства на расчетный счет образовательного учреждения не вносились, а передавались родительскому комитету.

«Законодательство гарантирует бесплатность и общедоступность образования и разрешает внесение в учебное заведение лишь добровольного пожертвования, размер которого определяет сам гражданин», — пояснили в прокуратуре РБ.

В итоге в адрес главы городской администрации было внесено представление, по результатам рассмотрения которого незаконные поборы прекратились. За допущенные нарушения руководителей школ привлекли к дисциплинарной ответственности.