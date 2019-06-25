Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.90 ↓

EUR 71.59 ↓

25 июня Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе на официальных пляжах едва не утонули 25-летний мужчина и 11-летний мальчик

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе на официальных пляжах едва не утонули 25-летний мужчина и 11-летний мальчик Фото: автор

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На уфимских пляжах 24 июня сотрудники поисково-спасательного отряда спасли двух человек. На официальном пляже «Берег солнца» 25-летний уроженец Таджикистана решил доплыть до буйков. Возвращаясь обратно к берегу, он понял, что не рассчитал силы. Мужчина стал звать на помощь. Спасатели тут же подплыли к нему на катере и бросили спасательный круг. Обессиленного мужчину подняли на борт и доставили на берег.

По информации пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, второй инцидент произошел на официальном пляже «Затон», где спасатели вытащили из воды тонущего 11-летнего мальчика. Ребенок вместе с двумя друзьями решил доплыть до середины реки. Добравшись до установленной точки, двое из ребят поплыли обратно к берегу. Они даже не обратили внимание на то, что их друг стал тонуть. Спасатели вовремя заметили, что ребенку требуется помощь, и вытащили его из воды. Как выяснилось позже, все трое отдыхали на водоеме без сопровождения взрослых.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки на водных объектах республики погибли четыре человека.

Теги: Управление гражданской защиты Уфы, спасатели, пляж, купальный сезон
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Возбуждено уголовное дело по факту тройного убийства в Кармаскалинском районе Башкирии
Уфимский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Кармаскалинского района по статье «убийство двух и более л
В Кармаскалинском районе Башкирии мужчина с ножом напал на односельчан, есть жертвы
Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Три человека погибли, двое получили ранения, сообщает ТАСС со ссыл
Уфа в числе городов, жители которых чаще звонят в Роспотребнадзор по ситуации в Грузии
За два дня действия горячей линии Роспотребнадзора по ситуации в Грузии от россиян поступило более 700 звонков. Среди наиболее активных Уфа, Москва, Моск
На Всероссийском инвестсабантуе обсудили перспективы молодежного предпринимательства
Радий Хабиров принял участие в панельной дискуссии «Молодёжное предпринимательство», которая состоялась в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть