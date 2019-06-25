Фото: автор В Уфе на официальных пляжах едва не утонули 25-летний мужчина и 11-летний мальчик Фото: автор

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На уфимских пляжах 24 июня сотрудники поисково-спасательного отряда спасли двух человек. На официальном пляже «Берег солнца» 25-летний уроженец Таджикистана решил доплыть до буйков. Возвращаясь обратно к берегу, он понял, что не рассчитал силы. Мужчина стал звать на помощь. Спасатели тут же подплыли к нему на катере и бросили спасательный круг. Обессиленного мужчину подняли на борт и доставили на берег.

По информации пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, второй инцидент произошел на официальном пляже «Затон», где спасатели вытащили из воды тонущего 11-летнего мальчика. Ребенок вместе с двумя друзьями решил доплыть до середины реки. Добравшись до установленной точки, двое из ребят поплыли обратно к берегу. Они даже не обратили внимание на то, что их друг стал тонуть. Спасатели вовремя заметили, что ребенку требуется помощь, и вытащили его из воды. Как выяснилось позже, все трое отдыхали на водоеме без сопровождения взрослых.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки на водных объектах республики погибли четыре человека.