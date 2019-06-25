Фото: СовФед Ученая из Уфы получила молодежную премию ВОИР за свое изобретение Фото: СовФед

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сотрудница уфимского Института проблем сверхпластичности металлов РАН Эльвина Галиева стала одним из лауреатов молодежной премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов за вклад в научно-технический прогресс с проектом «Биметаллическое изделие из интерметаллидного сплава на основе Ni3Al». Лауреаты молодежной премии получают награду в 50 тыс. рублей.

Победители основной номинации получат 1 млн рублей. В этом году главная премия присуждена группе авторов за создание уникальных 3D-сенсоров — систем раннего обнаружения протечек воды.

Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Сенатор от Башкирии отметила, что в этом году было подано 702 заявки из 38 российских регионов. Отборочный тур прошли 182 изобретения, среди них модернизированный «Самовар», «Волновая электростанция», «Буровые реагенты из торфа», «Домкрат винтовой телескопический», заменитель пищевой соли из сырья растительного происхождения «Зеленая соль».