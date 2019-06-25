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25 июня Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии выпал крупный град

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В нескольких районах Башкортостана вечером 24 июня выпал крупный град. Накануне МЧС по Башкортостану через sms-рассылку, соцсети и СМИ разослало предупреждение о шквалистом усилении ветра, ливнях, грозах и осадках в виде града – прогноз полностью оправдался.

Жители Аургазинского и Бижбулякского районов (село Базлык) запечатлели на фото крупные ледяные шарики, обрушившиеся на их дома и огороды.

Тем временем, по Башкортостану продолжает действовать штормовое предупреждение. Прогнозируются неблагоприятные явления погоды: днем 25 июня местами по республике ожидаются ливни, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем 20-25, по югу до 30. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях 1-2 км.

Теги: град, МЧС по РБ, штормовое предупреждение
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