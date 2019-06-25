Фото: Олег Яровиков Салават Сагитов избран ректором БГПУ им. М. Акмуллы Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе 24 июня состоялась конференция научно-педагогических работников, сотрудников и обучающихся Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, на которой большинством голосов было принято решение избрать ректором вуза на следующие пять лет Салавата Сагитова.

Как сообщили в пресс-службе вуза, всего на пост ректора педуниверситета претендовали три кандидата: проректор по научной и инновационной деятельности Илья Кудинов, директор Института исторического и правового образования Алексей Кортунов и действующий врио ректора Салават Сагитов. Каждый из кандидатов представил свою программу развития вуза.

﻿«Планов у нас много. Стратегическая цель – занять устойчивую позицию «Университета 3.0» – лидера среди педагогических вузов страны, вузов Урало-Поволжского региона по подготовке специалистов с академическими, технологическими, предпринимательскими компетенциями, — прокомментировал стратегию на ближайшие годы ректор Салват Сагитов. — Мы обязаны повышать эффективность и результативность образовательной, научной и социальной деятельности, акцентируя внимание на развитии вуза как научно-образовательного и социально-культурного центра, объединяющего ресурсы и проекты для устойчивого социального развития Башкортостана, гармоничного сохранения традиций и внедрения инновационных педагогических технологий».

По результатам голосования 105 выборщиков отдали свои голоса в пользу Салавата Сагитова, который в ответном слове поблагодарил коллектив за оказанное доверие.

БГПУ им. М. Акмуллы является ведущим вузом республики по подготовке кадров в сфере образования (55% от количества студентов, обучающихся на территории региона по укрупненным группам специальностей/направлений (УГСН)), психологии (32%), культуры (35%), биологии (28%). В структуре Акмуллинского университета имеются пять институтов, семь факультетов, 43 кафедры и отдельное подразделение – Колледж БГПУ им. М. Акмуллы.