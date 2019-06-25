Фото: автор В Башкирии ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер Фото: автор

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

МЧС по Башкирии предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях в республике, основываясь на данных Башгидромета.

По информации синоптиков, 25 июня в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — ливни, грозы, днем град.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем — 20-25 градусов, по югу республики — до 30.

26 июня в Башкирии пройдут местами небольшие кратковременные дожди, по востоку до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер северный умеренный, днем шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью — от 7 до 12 градусов, днем — 17-22, в Зауралье республики — до 27 градусов.

27 июня, как и накануне, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по востоку до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер северный умеренный, днем шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью — от 7 до 12 градусов, днем — 17-22.