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25 июня Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе назовут лучшего сварщика строительного комплекса Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня в Уфе назовут лучшего сварщика строительного комплекса Башкирии. Второй этап XIII Республиканского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» пройдет в Башкирском колледже архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.

Цель конкурса — развитие традиций профмастерства, популяризация и повышение престижа строительных профессий, профессиональной ориентации молодежи, возрождение лучших традиций строительной отрасли и внедрения профессиональных стандартов.

«В конкурсе участвуют работники строительных организаций Уфы, Стерлитамака, Давлеканово, Уфимского района – члены саморегулируемых организаций Башкирии, занимающихся строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов», — сообщили в пресс-службе Госстроя Башкирии.

Теги: конкурс профмастерства, лучший сварщик
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