В Уфе назовут лучшего сварщика строительного комплекса Башкирии
УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Сегодня в Уфе назовут лучшего сварщика строительного комплекса Башкирии. Второй этап XIII Республиканского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» пройдет в Башкирском колледже архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.
Цель конкурса — развитие традиций профмастерства, популяризация и повышение престижа строительных профессий, профессиональной ориентации молодежи, возрождение лучших традиций строительной отрасли и внедрения профессиональных стандартов.
«В конкурсе участвуют работники строительных организаций Уфы, Стерлитамака, Давлеканово, Уфимского района – члены саморегулируемых организаций Башкирии, занимающихся строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов», — сообщили в пресс-службе Госстроя Башкирии.