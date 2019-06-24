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В Башкирии активисты ОНФ устроили субботник на Курочкиной горе

ОБЩЕСТВО
Фото: ОНФ

В Башкирии активисты ОНФ устроили субботник на Курочкиной горе Фото: ОНФ

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане накануне Дня памяти и скорби совместно с представителями Союза машиностроителей России организовали субботник на Курочкиной горе в северной части Уфы.

Здесь в годы Великой Отечественной войны были захоронены солдаты и офицеры Красной Армии, умершие от ран в уфимских эвакогоспиталях, и рабочие эвакуированного из города Рыбинска моторостроительного завода, на котором выпускался каждый третий двигатель для боевой авиации.

«Кладбище, к сожалению, сегодня находится в плачевном состоянии. Ежегодно накануне 22 июня мы проводим здесь экологические акции, приводим в порядок территорию: убираем мусор, прокладываем тропинки, вывозим сухостой, обновляем краску на обелисках. Но этого явно недостаточно. Здесь нужно принимать комплексные меры. В первую очередь облагородить лес и установить памятник», — отметила член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Люция Колычева.

Представители Народного фронта считают, что захоронению на Курочкиной горе необходимо придать статус закрытого кладбища. Но долгое время это было невозможно из-за того, что данный участок не был поставлен на кадастровый учет. И лишь в октябре 2018 году он получил статус охраняемой природной территории. Активисты ОНФ предложили увековечить память воинов и тружеников тыла, которые покоятся на кладбище на Курочкиной горе, и создать мемориал на этом месте.

Теги: акция, ОНФ, субботник
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