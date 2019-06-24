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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Из универмага «Уфа» эвакуировали около 350 посетителей и сотрудников

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Из универмага «Уфа» эвакуировали около 350 посетителей и сотрудников Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 24 июня в 16.27 часов поступило сообщение о возгорании в универмаге «Уфа». Как сообщили агентству «Башинформ» в «22-м отряде ФПС по РБ», в торговом центре сработала автоматическая пожарная сигнализация.

«Администрацией объекта была организована эвакуация, здание покинули около 350 человек. Пострадавших нет», — проинформировали в ведомстве.

Силы Уфимского пожарно-спасательного гарнизона прибыли по повышенному рангу № 2. Внешних признаков возгорания обнаружено не было. Сейчас звенья газодымозащитной службы проводят разведку.

На месте находятся девять единиц техники и 26 человек личного состава МЧС Башкирии.

Как позже пояснили в ведомстве, произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Силам был дан отбой.

Теги: эвакуация
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