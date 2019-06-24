Одиннадцать братьев Коноплянниковых из Башкирии: «Гордись, мама, своими сыновьями»

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Извилистой цепочкой тянутся дома окраинной улицы Гремучий Ключ. Среди них чисто побеленный домик Прасковьи Коноплянниковой – матери одиннадцати сыновей и двух дочерей. О необычной семье из Белебея рассказала газета «Комсомолец Башкирии» в августе 1941 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

В годы царизма Прасковья Михайловна пережила много лишений. Недоедала, недосыпала, но старалась воспитать своих детей, хотя средств на обучение не хватало, пишут в газете и отмечают, что «Советская власть помогла детям Коноплянниковой выйти в люди». Так, старший сын – Михаил получил медицинское образование, Алексей стал зоотехником, Петр – учителем. Исполнилась заветная мечта Павла – быть механиком. «Сейчас он в сельскохозяйственном техникуме обучает молодежь слесарному делу», — уточняют в издании. Сережа – токарь, Ваня – старший механик в сельхозтехникуме, Николай – старший бухгалтер, Константин получил знания по электротехнике. Вениамин окончил профтехшколу, два курса пединститута и получил военную специальность. «После службы в Красной Армии Вениамин изучал авиадело, проходил военную учебу в лагерях. Сейчас он – авиатехник второго ранга», — отмечается в публикации. Александр пошел по стопам отца — стал продавцом, а в свободное время изучал военное дело. Дочери Прасковьи Михайловны избрали профессию педагогов.

«Сейчас, когда страна ведет священную войну с фашистскими извергами, пять патриотов семьи Коноплянниковых героически сражаются за любимую родину», — пишут в газете 21 августа 1941 года. Иван, Петр и Константин с честью несли службу связистов в Действующей Армии, Сергей сражался в пехотной части, Вениамин служил в авиации. Уходя на фронт, он сказал матери: «Гордись, мама, своими сыновьями. Мы клянемся, что до последней капли крови будем драться за свою родину».

Остальные братья самоотверженно трудились в тылу. Михаил работал в поликлинике, неся службу за троих. Как только началась война, молодой учитель Петр Коноплянников отказался от отпуска и стал помогать школе и колхозу.

Провожая в армию пятерых сыновей и двух внуков, Прасковья Михайловна наказывала им: «Будьте мужественны и храбры, бейте врагов, подлых немецких разбойников, посягнувших на наше счастье», — рассказали в издании, подчеркнув, все братья Коноплянниковы готовятся пойти на фронт.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.