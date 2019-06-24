Фото: Ксения Калинина В горах Башкирии потерялась туристка с ребенком Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Учалинском районе Башкирии во время организованного похода на горный хребет Нурали заблудились женщина с 10-летним ребёнком из Челябинской области. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на читателя.

Уточняется, что они не были подготовлены к подъему на вершину горы и сильно отставали от группы в течение всего похода. Читатель рассказал порталу, что после восхождения туристам разрешили самостоятельно спуститься к автобусам, а инструктор должна была дождаться отстающих, но, по каким-то причинам, не сделала этого. В итоге, выяснилось, что двоих не хватает. Тогда девушка-инструктор на микроавтобусе вместе с водителем поехала разыскивать мать с ребенком. Другие туристы остались в автобусах в ожидании «потеряшек». Спустя час ситуация не поменялась. В итоге, туристов отправили домой. Позже выяснилось, что женщину с ребенком все же удалось найти.

Администратор компании, организовавшей тур, пояснила, что потерявшиеся туристы воспользовались экстренным вызовом на телефоне — связались с МЧС и объяснили, где находятся. Эту информацию передали организаторам — таким образом, история закончилась благополучно. Между тем, в челябинской компании пообещали уволить сотрудницу.