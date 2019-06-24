Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.90 ↓

EUR 71.59 ↓

25 июня Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии количество бюджетных мест в вузах сокращаться не будет

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В вузы Башкирии зачислят 10 191 абитуриента за счет средств федерального бюджета, а к следующему учебному году количество бюджетных мест вырастет на 1073. Больше всего дополнительных мест получат БашГУ — 574, УГНТУ — 294, УГАТУ — 185. О сокращении речи не идет.

Накануне в СМИ появилась информация со ссылкой на доклад правительства Федеральному Собранию о политике в сфере образования. Согласно сообщению, к 2024 году число бюджетных мест должно сократиться на 17% по сравнению с нынешним годом (сегодня их 518,4 тысячи). Эту информацию опроверг глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он отметил, что сегодня в стране действует формула 800 мест на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет. Из-за увеличения количества выпускников эту цифру в нижней палате Федерального Собрания намерены увеличить. Как сообщалось ранее, в Башкирии это произойдет в предстоящем учебном году.

О приемной кампании в башкирских вузах и популярных специальностях читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».

Теги: вузы, приемная кампания, бюджетные места
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Возбуждено уголовное дело по факту тройного убийства в Кармаскалинском районе Башкирии
Уфимский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Кармаскалинского района по статье «убийство двух и более л
В Кармаскалинском районе Башкирии мужчина с ножом напал на односельчан, есть жертвы
Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Три человека погибли, двое получили ранения, сообщает ТАСС со ссыл
На Всероссийском инвестсабантуе обсудили перспективы молодежного предпринимательства
Радий Хабиров принял участие в панельной дискуссии «Молодёжное предпринимательство», которая состоялась в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя
Уфа в числе городов, жители которых чаще звонят в Роспотребнадзор по ситуации в Грузии
За два дня действия горячей линии Роспотребнадзора по ситуации в Грузии от россиян поступило более 700 звонков. Среди наиболее активных Уфа, Москва, Моск
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть