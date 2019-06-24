В Башкирии количество бюджетных мест в вузах сокращаться не будет

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В вузы Башкирии зачислят 10 191 абитуриента за счет средств федерального бюджета, а к следующему учебному году количество бюджетных мест вырастет на 1073. Больше всего дополнительных мест получат БашГУ — 574, УГНТУ — 294, УГАТУ — 185. О сокращении речи не идет.

Накануне в СМИ появилась информация со ссылкой на доклад правительства Федеральному Собранию о политике в сфере образования. Согласно сообщению, к 2024 году число бюджетных мест должно сократиться на 17% по сравнению с нынешним годом (сегодня их 518,4 тысячи). Эту информацию опроверг глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он отметил, что сегодня в стране действует формула 800 мест на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет. Из-за увеличения количества выпускников эту цифру в нижней палате Федерального Собрания намерены увеличить. Как сообщалось ранее, в Башкирии это произойдет в предстоящем учебном году.

О приемной кампании в башкирских вузах и популярных специальностях читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».