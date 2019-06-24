Однофамилец Путина набрал на ЕГЭ 300 баллов

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Выпускник из Томской области Александр Путин набрал на ЕГЭ 300 баллов. Школьник планирует учиться в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и связать свою карьеру с космической отраслью, передает «РИА Новости» со ссылкой на директора гимназии Ирину Мирошникову.

«Максимальные баллы Александр получил по математике, русскому языку и физике. Отличный юноша — порядочный, скромный, целеустремленный. Он учится у нас с первого класса. Всегда участвовал в олимпиадах по математике, физике. Он больше технического склада и при этом очень разносторонний: кандидат в мастера спорта по полиатлону и занимается музыкой. Планирует продолжить учебу в Москве в МФТИ и работать в космической отрасли», — рассказала собеседница агентства.

Она отметила огромную заслугу родителей в воспитании Александра. «Очень хорошая семья, родители. Это их большой труд», — сказала директор учебного заведения.