Фото: Администрация Уфы На въезде в Уфу буквы с названием города оформят в стиле МДИ-2019 Фото: Администрация Уфы

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

По трассе Уфа-Аэропорт на въезде в город демонтируют буквы с названием столицы Башкирии на трех языках — русском, башкирском и английском. Городские службы обновят лицевую часть.

24 июня рабочие бригады снимут материал с английской и русской версии, 25-го — с башкирской.

«Новая лицевая часть конструкций будет с логотипом 53-их Международных детских игр, которые пройдут в Уфе с 9 по 14 июля», — объяснил заместитель главного инженера «Уфагорсвет» Руслан Яхиббаев.

Завершить работы рабочие бригады планируют в течение двух дней. Конструкции с системой подсветки из букв на трех языках были установлены пять лет назад.