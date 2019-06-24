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25 июня Вторник

Уфа   °

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На въезде в Уфу буквы с названием города оформят в стиле МДИ-2019

ОБЩЕСТВО
Фото: Администрация Уфы

На въезде в Уфу буквы с названием города оформят в стиле МДИ-2019 Фото: Администрация Уфы

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

По трассе Уфа-Аэропорт на въезде в город демонтируют буквы с названием столицы Башкирии на трех языках — русском, башкирском и английском. Городские службы обновят лицевую часть.

24 июня рабочие бригады снимут материал с английской и русской версии, 25-го — с башкирской.

«Новая лицевая часть конструкций будет с логотипом 53-их Международных детских игр, которые пройдут в Уфе с 9 по 14 июля», — объяснил заместитель главного инженера «Уфагорсвет» Руслан Яхиббаев.

Завершить работы рабочие бригады планируют в течение двух дней. Конструкции с системой подсветки из букв на трех языках были установлены пять лет назад.

Теги: Международные детские игры
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