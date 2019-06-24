В УГНТУ начала работу приемная комиссия

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Начала работу приемная комиссия Уфимского государственного нефтяного технического университета. Совсем скоро выпускники школ и ссузов, получив на руки аттестаты, заполнят коридоры и аудитории университета, и приемная кампания развернется в полном масштабе.

Уже на протяжении многих лет наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа молодых людей, желающих начать обучение именно в УГНТУ. Они уверены — для получения действительно качественного образования, востребованной профессии, а впоследствии и достойной работы, нужно поступать именно в Уфимский нефтяной.

В чем причина такой популярности вуза? По версии агентств RAEX (Эксперт РА) и «Интерфакс», УГНТУ на протяжении последних лет входит в топ-100 лучших вузов России. В 2019 году он занял в рейтинге 56-ое, а среди опорных вузов России – пятое место. Признанием успехов вуза стало его вхождение в рейтинг лучших университетов БРИКС и в топ-200 лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии.

Отдел содействия трудоустройству выпускников УГНТУ ведет активное сотрудничество с крупнейшими нефтегазовыми предприятиями российского и международного уровня. Так, по результатам мониторинга трудоустройства выпускников, проведенного Министерством образования и науки РФ, университет стал лидером по показателям трудоустройства и зарплате выпускников в Башкортостане.

Уже на этапе приема в вуз можно выбрать образовательные программы для обучения на английском языке и со студенческой скамьи проходить практики в международных компаниях. Также УГНТУ предоставляет своим студентам образовательные программы, предполагающие модульное обучение в ведущих российских и зарубежных вузах по программе академической мобильности.

Первокурсникам, зачисленным с высоким уровнем личных достижений, например, по результатам олимпиад, дающих право на прием без вступительных испытаний или сумма конкурсных баллов ЕГЭ которых при поступлении составила 250 и более, назначается ежемесячная именная стипендия в размере от 10 000 до 30 000 рублей по программе «Поддержки талантливых первокурсников УГНТУ».

В общежитиях УГНТУ для первокурсников предусмотрено более 1200 мест. Современные комфортабельные общежития вуза оснащены спортивными и тренажерными залами, камерами хранения, актовыми залами, комнатами для занятий, прачечными с бытовыми стиральными машинами.

С учетом филиалов в УГНТУ в 2019 году будет принято 5820 студентов, 2579 из них смогут занять бюджетные места. Больше всего возможностей поступить на «бюджет» – на Горно-нефтяном (325 мест) и Технологическом (326 мест) факультетах. 296 бюджетных мест может предложить Архитектурно-строительный институт.

В 2019 году в УГНТУ увеличено количество бюджетных мест (образовательных программ), при приеме на которые учитывается ЕГЭ по химии и информатике, а значит поступить с такими ЕГЭ (при наличии результатов ЕГЭ по «профильной» математике и русскому языку) будет легче.

Вся информация, необходимая абитуриентам и их родителям, находится в открытом доступе на сайте Приемной комиссии УГНТУ: http://pk.rusoil.net.