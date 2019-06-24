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МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о грозах и шквалистом усилении ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о грозах и шквалистом усилении ветра Фото: автор

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС по Башкортостану предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях. С 20.00 часов 24 июня до 20.00 часов 25 июня на территории Башкортостана ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, днем град. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем 20-25, по югу до 30. На отдельных участках автодорог прогнозируется ухудшение видимости в явлениях до 1-2 км.

В Уфе в этот период ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25.

Теги: МЧС по РБ, предупреждение
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