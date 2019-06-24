Фото: Олег Яровиков Руководитель Башкирии о снижении производственного травматизма: «Мы спасаем жизни людей» Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане за пять месяцев 2019 года на производственных площадках погибли 22 работника. Об этом на заседании в правительстве Башкортостана 24 июня сообщил и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников.

По словам руководителя ведомства, с января по май 2019 года в результате несчастных случаев на производстве погибли 22 человека. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (снижение составило 60%) — за указанный промежуток времени в 2018 году скончались 57 человек. Снижение производственного травматизма связано, в том числе, с большой профилактической работой, проводимой Минтруда РБ совместно с профильными ведомствами.

«Дополнительным источником финансирования в сфере профилактики производственного травматизма и улучшения условий труда являются средства Фонда социального страхования, которые выделяются на типовые мероприятия по улучшению условий труда. В 2018 году объем средств, которым воспользовались организации, составил 295 млн рублей. Ежегодно здесь наблюдается рост. Министерством семьи вместе с Фондом проводится мониторинг, к сожалению, в данное время работа организована не на должном уровне. По состоянию на 4 июня, только 421 организация обратилась с заявлением об использовании данных средств – сумма составляет 27 млн рублей — это меньше 4% от запланированного. По данным Фонда, сумма средств, которыми можно воспользоваться в 2019 году, составляет 730 млн рублей. В 34 муниципалитетах данная работа практически не ведется. Ни одного заявления на финансовое обеспечение не поступило от 18 муниципальных районов. Лишь по одной организации обратилось в Фонд в 16 муниципальных образованиях. Срок приема заявлений — до 1 августа 2019 года», — доложил Юрий Мельников.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров отметил, что в республике наблюдается падение производственного травматизма.

«У нас динамика падения, то есть мы спасаем жизни людей, непосредственно, ваша деятельность (минтруда РБ — прим. автора). Что касается 34-х муниципалитетов, отправьте письма, пусть они доложат, потому что срок подачи заявок – до 1 августа», — сказал руководитель региона.